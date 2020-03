Tot twaalf maanden cel voor Roeselaarse 'Gabberbende'

De mannen, waaronder twee broers, maakten regelmatig amok in de Roeselaarse uitgaansbuurt. In de nacht van 4 op 5 juni vielen ze een man aan voor danscafé De Loods. Een van de beklaagden zou hebben opgevangen dat het slachtoffer op zijn broer wou slaan, waarop hij de rest van de bende optrommelde. Ze sloegen twee flessen op zijn hoofd kapot en schopten hem. De uitbater van het café zette de achtervolging in, maar deelde ook in de klappen. "Ze waren onder invloed van alcohol en speed en erg agressief", zo zei de procureur tijdens het proces. "Toen ze werden verhoord, toonde geen enkele beklaagde enig schuldgevoel. 'Shit happens', zei een van hen."

Een dag later gingen ze nog een stap verder. Toen twee mannen langskwamen in de woning van een van de beklaagden, werden ze opgesloten en bewerkt met een baseballbat. Een slachtoffers werd zelfs onder water geduwd en gefolterd. Volgens de leden van de Gabberbende hadden ze drugs gestolen.

Een van de broers moest zich ook verantwoorden omdat hij zonder aanleiding iemand die buiten een sigaret stond te roken, een karatetrap gaf. "Ik weet niet meer waarom, maar hij zal het wel hebben verdiend", verklaarde hij achteraf aan de politie.

De jongste broer werd maandag in de Kortrijkse strafrechtbank veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel en een boete van 400 euro, de oudste kwam ervan af met een werkstraf van honderd uur. De derde en vierde beklaagden kregen bij verstek elk een effectieve celstraf van 10 maanden en een boete van 400 euro. Aan de twee burgerlijke partijen moeten ze samen 2.400 euro betalen.