Tot vier jaar gevorderd voor mensenhandel

22 mensen zouden uitgebuit zijn in kledij- en nachtwinkels van een Menense veertiger met Pakistaanse roots. Ook zijn boekhouder staat mee terecht.

De Pakistaan, die verschillende dag- en nachtwinkels heeft in Menen, riskeert vier jaar effectief voor mensenhandel, witwassen, schriftvervalsing, poging schijnhuwelijk en inbreuken op de sociale wetgeving. Degene die de winkels voor hem openhielden, werden sociaal uitgebuit, oordeelt het parket. "Het gaat hier niet om mensensmokkel in de strikte zin van het woord, maar eerder om 'mensensmokkel light'", aldus procureur Frank Demeester. "Er werden mensen met een illegaal statuut tewerk gesteld en de beklaagden faciliteerden zo hun illegaal verblijf." Met zijn winkels maakte de veertiger grote winsten, maar de zelfstandige uitbaters moest veel uren werken en werden onvoldoende betaald.

Mededader

Een boekhouder uit Staden staat terecht voor mededaderschap. Hij wist hoe het werkte en liet het gebeuren, klinkt het bij het Openbaar Ministerie. "Nonsens", beweert de verdediging. "Hij was noch feitelijk noch op papier zaakvoerder en was dan ook niet op de hoogte van de exploitatie van de winkels. Hoofdbeklaagde ging met personen naar zijn boekhouder om ze in te schrijven. Hij vulde de nodige papieren in en maakte die over aan het sociaal secretariaat. Zij communiceerden hun beslissing rechtstreeks aan de hoofdbeklaagde. Mijn cliënt was enkel een doorgeefluik."

De openbare aanklager ziet wel aanwijzingen van schuld en vordert dertig maanden voor de boekhouder, deels met uitstel. De andere beklaagden hangen straffen tot 18 maanden boven het hoofd. Voor de vennootschappen dreigt een geldboete.

De boetes voor de Pakistaan, zijn neef en de boekhouder zijn berekend op basis van het aantal slachtoffers van hun vermeende mensenhandel. Het gaat in totaal om 22 slachtoffers voor de eerste beklaagde, voor wie 6.000 euro per persoon en dus 132.000 euro boete in totaal gevorderd wordt. Alle beklaagden vragen de vrijspraak. Vonnis op 8 januari.