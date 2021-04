Tot vijf jaar cel voor cocaïnesmokkel

Een man van 56 uit Moorslede moet vijf jaar naar de cel. Hij voerde 679 kilogram cocaïne in vanuit Brazilië. Zijn kompaan uit Nieuwpoort krijgt drie jaar.

De drugs zaten verstopt in containers met mangaanerts.De lading was bestemd voor een handelaar in oud ijzer uit Moorslede. De douane kwam de drugs op het spoor en zette de containers leeg terug op de kade. Toen de man uit Nieuwpoort de containers kwam opladen liep hij tegen de lamp.

Geen spilfiguur

De man uit Moorslede noemt zichzelf zeker geen spilfiguur. Hij heeft geen banden met het drugsmilieu, zegt hij. Maar hij ontkent niet dat hij wel een rol had in de invoer van de drugs.

De Moorsledenaar moet uiteindelijk vijf jaar naar de cel, zijn bedrijf krijgt 48.000 euro boete. De kompaan uit Nieuwpoort is veroordeeld tot drie jaar gevangenis.