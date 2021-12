Tot vijf jaar cel voor mensensmokkel in verborgen ruimtes van bestelwagens

De politie van de zone Westkust controleerde op 11 juli 2019 in De Panne drie voertuigen met Britse nummerplaten. In twee daarvan werden verborgen ruimtes ontdekt. Ze werden vergezeld door een personenwagen die blijkbaar een oogje in het zeil moest houden. Alle inzittenden, vier Tsjechen en een Slovaak, werden aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Het onderzoek wees uit dat de Tsjech Lukas G. (33) de vier anderen geronseld had om op te treden als chauffeur. G. bleek in opdracht te werken van zijn landgenoot Dusan H. (48) en diens zoon Dusan H. (30). Zij werden op hun beurt aangestuurd door Jan K. (41), een Afghaan die in Londen zou verblijven. Twee andere bendeleden werden respectievelijk in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al tot twee en tien jaar celstraf veroordeeld.

In beide dossiers zaten twintig Afghaanse transmigranten verstopt in een vrachtwagen. Dusan H. senior zat in Tsjechië in de gevangenis voor mensensmokkel toen de speurders hem er gingen verhoren. De beklaagde bevestigde zijn rol als tussenpersoon. Bovendien verklaarde hij dat ook de chauffeurs op de hoogte waren van de feiten. Hun verhaal over het vervoeren van meubels was volgens H. vooraf afgesproken.

Uit getapte telefoongesprekken bleek dat transmigranten binnen de bende steevast "kippen" werden genoemd. De bende kon zo ook gelinkt worden aan smokkels op 9 juni en 13 juli 2019. De vier chauffeurs werden uiteindelijk veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel en 8.000 euro boete. Lukas G. kreeg 37 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete. Voor vader en zoon H. werd 40 maanden effectieve celstraf en 40.000 euro boete uitgesproken. Ten slotte werd de vermoedelijke spilfiguur veroordeeld tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf en 40.000 euro boete. Alle beklaagden lieten verstek gaan voor hun proces.