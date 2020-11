In totaal zeven jaar cel voor jonge cannabisdealer

Op 8 juni kreeg de Brugse politie in de gaten dat de beklaagde de controle wilde ontvluchten. In het voertuig bleek dan ook een indrukwekkende cannabisgeur te hangen. De speurders vonden twee zakken van in totaal meer dan 200 gram cannabis. Ook in zijn woning werd een kleine 100 gram cannabis aangetroffen. Op het moment van zijn betrapping was Axel B. in het gezelschap van een minderjarige vriendin. Tijdens een huiszoeking bij haar moeder werd onder de zetel nog eens 700 gram cannabis aangetroffen. N.D. (44) en haar toenmalige partner W.F. (43) wezen onmiddellijk in de richting van de jonge dealer. Ze gaven wel allebei toe dat ze op kleinere schaal drugs hadden doorverkocht.

De verdediging pleitte dat B. pas in maart opnieuw begon te dealen. "Hij viel door corona plots zonder inkomsten en wilde zijn moeder toch financieel blijven steunen", aldus meester Brecht Beheydt. Voor N.D. en W.F. werd respectievelijk een jaar cel en de opschorting uitgesproken, telkens gekoppeld aan voorwaarden. Axel B. was absoluut geen onbekende voor het gerecht. Eind juni kreeg hij al 18 maanden effectieve celstraf voor zijn rol bij een ontvoering in het drugsmilieu. Bovendien werden donderdag in twee andere dossiers zijn voorwaarden ingetrokken. Een opschorting uit 2017 werd daardoor omgezet in 18 maanden effectieve celstraf. Ook drie jaar gevangenisstraf, die in december 2018 werd opgelegd door het hof van beroep, wordt nu toch effectief. In dat dossier zat B. wel al een klein jaar in voorhechtenis.