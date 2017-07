Dat schrijft het Laatste Nieuws.

De stad Kortrijk onderzoekt wel of het volgende zomer op bepaalde tijdstippen begeleid groepszwemmen kan toelaten. Dat zou dan in een afgebakende zone gebeuren bij de koninklijke Yacht & Kanoclub. De club is niet tegen, omdat het om begeleid zwemmen gaat. Nu worden de kanoërs vaak gehinderd door individuele zwemmers, die dus blijkbaar niet weten dat recreatief zwemmen verboden én gevaarlijk is.