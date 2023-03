Tracé Ventilus: de Vlaamse regering beslist 'de komende weken'

Wat met compenserende maatregelen? Nog geen verdere acties

De minister zit achter de veren van de federale regering om de compenserende maatregelen uit te werken. "We gaan voor een bredere compensatie. Dat is op 25 februari besproken op het Overlegcomité . De federale collega's erkennen het belang van het dossier. Ze hebben akte genomen van onze vraag, maar tot op heden zijn er geen verdere concrete acties gebeurd", zei ze. Tegelijk met de beslissing over het voorkeurstracé zal een kader voor de stralingsnormen worden vastgelegd.

Wat als Wallonië wel ondergronds gaat?

Oppositiepartij Vlaams belang blijft de optie om ondergronds te gaan nadrukkelijk op tafel leggen. "Federaal Minister Van der Straeten zegt dat Ventilus pas ten vroegste tegen 2031 nodig zal zijn om stroom van de windparken naar land te transporteren", geeft de partij mee. Elia plant bovendien ook nog een andere nieuwe hoogspanningslijn in Wallonië: Boucle du Hainaut. De Waalse hoogspanningslijn zou pas later nodig zijn voor twee volgende windparken. “De uitspraak van Van der Straeten verandert het uitgangspunt van het debat volledig”, aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Carmen Ryheul uit Kortrijk. “Het zou ook betekenen dat de Waalse regering alsnog zou kunnen kiezen voor een ondergronds traject, enkele maanden of jaren na de realisatie van Ventilus in West-Vlaanderen.”