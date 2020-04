Tracing app belangrijk in strijd tegen corona

Samen met collega- appontwikkelaars van zijn bedrijf Immotef ligt hij aan de basis van de smartphone-applicatie die de overheid straks wellicht gaat promoten. Dit gaat niet over een privacyprobleem, maar gewoon om een app om met zijn allen weer gewoon te kunnen leven na Covid 19”, zeggen ze. “De software achter die app is niet zo moeilijk. We hebben het warm water niet uitgevonden. Het moeilijkste is ervoor zorgen dat mensen het willen installeren en willen gebruiken op hun gsm.”

Anoniem

Volgens de makers zou het verstandig zijn om met zijn allen de app te installeren, maar veel mensen zijn onwetend en vrezen hun privacy. Immotev garandeert volledige privacy en de app is bovendien anoniem, zeggen ze. Als 60 procent van de bevolking de app zou gebruiken, zou het coronavirus het heel snel knap lastig krijgen. “Op het moment dat we uit de lockdown gaan zal dat ervoor zorgen dat de ketens van de besmetting worden onderbroken. Dat is de bedoeling en op die manier kun je levens redden.”

De ontwikkelaars en hun bedrijf willen geen geld verdienen met hun gratis app die klaar is. Ze willen gewoon dat de ziekte sneller bedwongen wordt door het gebruik ervan, om terug te keren naar het gewone leven. Het is nu wachten op toestemming en een beslissing van de overheid om de app te lanceren en te promoten bij de brede bevolking.