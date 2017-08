Tractor effent zand tussen de badgasten

Opvallend, want dat gebeurt in het volle toeristenseizoen terwijl mensen op het strand liggen. Volgens de gemeente is dat nodig want het zand stapelt zich soms tot twee meter hoog op en leidt dat tot onveilige situaties voor de bewoners en toeristen. Sinds het strand regelmatig wordt opgevoerd voor de kustverdediging, waait het zand makkelijker op.

Op één enkele klacht na lieten de badgasten en de strandgebruikers het tot nu toe niet aan hun hart komen. Door het zand te effenen kunnen ze veel makkelijker hun windschermen plaatsen en waait het zand niet tegen hun strandcabines.