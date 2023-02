Traditionele popverbranding en lichtstoet in Knokke-Heist

Gisteravond is het carnaval in Knokke-Heist afgesloten met de traditionele popverbranding en de lichtstoet.

Het was een indrukwekkend spektakel met verlichte praalwagens, figuranten in lichtkostuums en vele duizenden toeschouwers op het parcours. De popverbranding maakt officieel een einde aan vier dagen dolle feestvreugde en dan duiken de carnavalisten nog een laatste feestnacht in.

De popverbranding is ook het startsein voor de lichtstoet. Een colonne van tientallen praalwagens en figuranten uitgedost in lichtgevende kostuums trekken door de straten van Heist, waar duizenden mensen opeengepakt staan om toch maar niets van het spektakel te missen.

Voor Heist is dit de perfecte afsluiter van een feestperiode waarin tienduizenden mensen een dagje naar zee komen.