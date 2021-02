Trage transitie naar LED-verlichting

Aanpassen van de openbare verlichting naar een LED-variant behoort tot de klimaatdoelstellingen van 2030. Men rekent op de lokale besturen om dat in orde te brengen. Anzegem en Meulebeke tonen zich goeie leerlingen.

“Er zijn een aantal manieren om openbare verlichting zuiniger en energie-efficiënter te maken", zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V). Het Vlaams regeerakkoord zou de transitie naar slimme LED-verlichting voor 2030 willen afronden. Ze vormen een onderdeel van de bredere initiatieven binnen de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Voorstel Fluvius

In onze provincie is reeds 18% overgeschakeld op LED, 38 gemeenten doven ’s nachts meer dan de helft van de lichten, 42 gemeenten dimmen - gedeeltelijk - de lichten. Om de overgang te versnellen, heeft elektriciteitsbedrijf Fluvius voorgesteld om de palen en armaturen over te kopen van de gemeente en het beheer volledig op zich te nemen.

Naast het financiële aspect ligt het accent op ontzorging van de gemeente. De technologie van de openbare verlichting evolueert snel, en het beheer ervan wordt complexer. “Er zijn tal van voordelen aan deze maatregelen", stelt Warnez. Er moet echter ook een veiligheidsgarantie aan verbonden worden.

Tandje bijsteken

Vandaag zijn Avelgem, Meulebeke en Wevelgem de beste studenten van de klas. Zij pasten meer dan 50% van hun verlichting al aan. “In 52 West-Vlaamse gemeenten is echter minder dan 25% van de lichten vervangen door LED", zegt Warnez. "We moeten dus een tandje bijsteken." 's Avonds en 's nachts moet ook bespaard worden met licht.

De overgang vergt een financiële inspanning “De omzetting van de installaties betekent in Vlaanderen een investering van bijna 1 miljard euro. Dit is drie keer meer dan men normaal investeert. Maar het is een noodzakelijke investering", besluit Warnez.