Traiteur: "Dit is mokerslag"

Een gespecialiseerde firma is sinds vanmorgen het hele bedrijf van de Harelbeekse traiteur aan het ontsmetten.

De traiteur Esthio blijft wellicht tot na het weekend dicht. Het federaal voedselagentschap sluit de cateraar uit voorzorg, nadat een zestigtal kinderen, uit vijftien scholen, ziek is geworden. Al is nog altijd niet zeker dat de salmonellabesmetting van de traiteur komt.

Een gespecialiseerde firma is sinds vanmorgen het hele bedrijf aan het ontsmetten, tot in de auto’s en burelen toe. De 45 werknemers van Esthio helpen mee. Het voedselagentschap heeft nog bijkomende stalen genomen. De zaakvoerder is aangedaan.

Scholen voorzien lunchpakketten

De scholen waar Esthio uit Harelbeke levert, vragen dat kinderen vanmiddag zelf een lunchpakket meebrengen. De meesten hebben wel eten voorzien voor zij die het nieuws niet op tijd hebben vernomen.

Bekijk ook