Traiteur zit met de handen in het haar na beslissing Ducarme

De zaakvoerder van Esthio zit met de handen in het haar. Hij is compleet verrast en begrijpt de beslissing van minister Ducarme niet.

Zaakvoerder Brecht Vervaeck van Esthio, begrijpt er niets van. "Vlak voor het weekend kregen we te horen dat we vanaf donderdag opnieuw mochten produceren voor scholen. Na een zeer uitgebreid onderzoek bleek geen enkel staal sporen van salmonella te bevatten. En nu beslist de minister dat we toch nog niet mogen leveren aan scholen. Niemand weet waarom, zelfs het Voedselagentschap was verrast." Andere bedrijven kunnen wel nog maaltijden bestellen bij de traiteur.

Vervaeck vind het niet correct dat de minister zo laat reageert. Het kabinet van de minister bracht de traiteur pas woensdagavond telefonisch op de hoogte, de scholen kregen wat later een mailtje.

"Dit komt keihard aan"

"Scholen belden me om te vragen of dit een grap was, maar helaas. Zij zijn nu mijn allergrootste zorg. Eerst kregen ze te horen dat ze weer warme maaltijden kunnen aanbieden, en nu moeten directeurs en ouders in allerijl nog naar de bakker spurten, zodat de kinderen minstens een boterham kunnen eten. Na al die inspanningen, zowel van ons als van de klanten, komt dit keihard aan."

Voor Hervé Vervaeck (68), sinds 40 jaar zaakvoerder en vader van Brecht, werd het allemaal te veel. "Hij was net op weg om extra verpakkingsmateriaal te kopen, toen ik hem het nieuws meldde. Toen is hij onwel geworden. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis aan de hartmonitor."

