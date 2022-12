Traiteurdiensten draaien op volle toeren

Het is alle hens aan dek om alles op tijd klaar te zetten tegen dat de klanten hun bestelling ophalen. De zaal is gekoeld tot acht graden en hier worden de menu’s veilig ingepakt. In enkele uren gaan10.000 bereidingen de deur uit .Van hoofdschotels tot aperohapjes en desserts.

Ook de crisis speelt mee. Thuis eten is een stukje goedkoper want het is nog al eens de wijn die de restaurant rekening doet doorslaan. Een kabeljauwbereiding met een sausje, een stoofpotje van hertekalf en eendeborst blijven de klassieke kersttoppers. Wij liepen even mee met chef-kok Jelle Cattelein.