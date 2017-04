Een half jaar na de invoering van de trajectcontrole in de Noordstraat in Aartrijke zijn er al 7550 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

In totaal werd er al meer dan 400.000 euro aan boetes geïnd. En nog belangrijker: de verkeersveiligheid in de straat is erop vooruit gegaan. En daar zijn de buurtbewoners maar wat blij om. De investering van 150.000 euro heeft dus al meer dan 400.000 euro aan boetes opgeleverd, maar rijk zal de gemeente er toch niet van worden.