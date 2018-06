Trajectcontrole op alle invalswegen in Diksmuide

West-Vlaanderen mag zich voorbereiden op steeds meer trajectcontroles. In Diksmuide bijvoorbeeld zijn voorbereidingen bezig om op de zes invalswegen nieuwe zones voor trajectcontrole aan te leggen.

De dagen van de oude flitspalen in Diksmuide zijn geteld. Op alle grote invalswegen van de boterstad worden momenteel nieuwe palen gezet die vanaf het najaar nodig zijn voor trajectcontroles. De gemiddelde snelheid zal dan over een veel langer traject wordt gemeten en dat is efficiënter, zegt burgemeester Laridon

Ook in Tielt, Wevelgem, Ichtegem, Zedelgem en Brugge zijn er trajectcontroles op komst.