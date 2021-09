Trajectcontrole in Rekkemsestraat Kortrijk overmorgen actief

De trajectcontrole in de Rekkemsestraat over een afstand van 1,3 kilometer tussen Marke en Lauwe zal vanaf 1 oktober eindelijk geactiveerd worden.

Vanaf dan riskeren chauffeurs een boete als ze sneller dan 50 kilometer per uur rijden. Het is de tweede operationele Kortrijkse trajectcontrole sinds de activering van de trajectcontrole in de Doornikserijksweg in december vorig jaar.

De Rekkemsestraat is een lange rechte weg waar gemakkelijk te snel wordt gereden terwijl er geen plaats is voor snelheidsremmers of voor een afgescheiden fietspad, ook door de hoge parkeerdruk in de straat. De voorbije 5 jaar waren er 12 ongevallen.

In november vorig jaar werd de nodige infrastructuur reeds voorzien. Maar het was wachten op de aansluiting op het federale AMS-platform. Dat platform moet het mogelijk maken om ANPR-gegevens veilig te analyseren en te delen tussen politiediensten, maar de verwerkingscentra die de boetes uitschrijven moesten die toevloed aan camera’s ook aankunnen en daarvoor werd extra personeel aangeworven.