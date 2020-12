Trajectcontroles die sinds 2019 geplaatst werden, werken nog steeds niet

In alle Vlaamse provincies wil Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) enkele grote pijnpunten aanpakken. Ze heeft 15 miljoen euro om te besteden aan 'handhaving', zowat 4,4 miljoen euro daarvan gebruikt ze voor nieuwe trajectcontroles en camera's, die te hoge snelheid en door het rood licht rijden moeten tegengaan.

Ze doet dat na intens overleg met de lokale besturen en de lokale politiezones, die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben getipt over hun 'voorkeuren'. Bedoeling is dat alle nieuwe trajectcontroles en camera's er in 2021 komen, de lokale politie zal altijd mee kunnen beslissen over de exacte locatie van de camera's.

Maar er hangt ook een typisch Belgisch surrealistisch kantje aan de zaak. Voor een trajectcontrole die helemaal operationeel is, heb je namelijk een installatie nodig die door het AWV op de weg gebouwd wordt, en gegevens doorstuurt naar de verwerkingscentra. Zo kan de politie de resultaten van de controles 'uitlezen' zodat ze boetes kunnen versturen naar mensen die te snel rijden.

Volgens AWV zijn er al bijna 100 van die installaties operationeel, aan hun kant welteverstaan. Dat betekent echter niet dat ze ook boetes opleveren. AWV weet eigenlijk zelf niet welke installaties die na 2018 geplaatst werden, werken en welke niet. Dat komt omdat de federale overheid voor het 'uitlezen' van de gegevens na 2018 een nieuw softwarepakket voor de politie moest bestellen, en dat is blijkbaar na twee jaar nog steeds niet in orde.

Minister Lydia Peeters heeft nu een dringend overleg gevraagd met de bevoegde federale minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Dat zou op 6 januari al plaatsvinden.

