De trajectcontroles op de E17 tussen Waregem en Kortrijk en in de Rekkemsestraat in Marke zullen pas eind dit jaar operationeel zijn.

Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een parlementaire vraag van het Kortrijkse Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Volgens minister Verlinden is er een tekort aan personeel in de Gewestelijke Verwerkings Centrale (GVC). Daar is plaats voor 38 mensen, maar er zijn maar 18 jobs ingevuld.