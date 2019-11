Trajectcontroles werken binnenkort allemaal

De trajectcontroles in onze provincie zullen tegen komende lente overal werken, net als de andere in heel Vlaanderen.

Onlangs bleek dat geen enkele trajectcontrole op gewestwegen in onze provincie actief was. Ze staan er nochtans, maar de politie had niet voldoende vergunningen om al die camera’s aan te sturen. Daar komt nu snel verandering in.

Wel op gemeentewegen

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de camera’s aankocht en installeerde, zou nu verzekeren dat daar snel verandering in komt weet Het Nieuwsblad.

Het gaat hier dus om trajectcontroles op Vlaamse gewestwegen. Er zijn ook trajectcontroles die de federale politie zelf aanstuurt, of op gemeentewegen. In Waregem bijvoorbeeld zijn er zo twee trajecten.

