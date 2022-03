Tram ontspoord in Oostende: hinder tussen Oostende en Westende

Door een aanrijding van een lichte vrachtwagen is een tram ontspoord in het centrum van Oostende. De aanrijding gebeurde wellicht door de dikke mist. Voorlopig is er enkel stoffelijke schade.

Omstreeks 8.30 uur reden de kusttram en een bestelwagen op elkaar in in het centrum van Oostende. Aan zee was het zaterdagmorgen mistig en daardoor had de bestuurder van de bestelwagen de tram niet opgemerkt.

Door de aanrijding raakte de tram van het spoor. Daarbij raakte niemand gewond. Wel is er heel wat stoffelijke schade. Het tramverkeer is onderbroken tussen Oostende station en Westende Bad. De lijn zet pendelbussen in om de hinder voor reizigers zo veel mogelijk te beperken.