Tramsporen kusttram over 13 km vernieuwd

De Lijn gaat de volgende jaren 39,7 miljoen euro investeren in zijn tramnetwerk, zo maakte de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij bekend, na afloop van de raad van bestuur. Concreet gaat het om negen dossiers, aan de kust en in Gent en Antwerpen, voor de vernieuwing en uitbreiding van de tramsporen. De Lijn zette ook het licht op groen voor zijn aandeel in de aanbesteding van de bouw van de Verapaz-brug in Gent, die nodig is voor de verlenging van tramlijn 4.

Waarom?

"Het tramnetwerk is door het intensief gebruik toe aan een grondige onderhoudsbeurt. De vernieuwing zal een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en het comfort", klinkt het.

Waar?

Aan de kust gaat het om vijf projecten, goed voor 13 kilometer spoorvernieuwing en een investering van 20,35 miljoen euro. Onder meer het tramspoor tussen Blankenberge en Zeebrugge wordt vernieuwd, net als dat van Oostduinkerke Bad en van het wisselcomplex aan de stelplaats in Oostende. In Zeebrugge worden de sporen vernieuwd en de haltes heraangelegd.

Wanneer?

De werken starten in 2021 of 2022.