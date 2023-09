Tramwachthuisje Bredene beschermd als monument

In Bredene wordt het tramwachthuisje aan de halte Renbaan beschermd als monument. In de buurt lag er vroeger een hippodroom, maar die is tijdens de tweede wereldoorlog vernield en nooit teruggekomen.

De betonnen tramhalte Breedene Renbaan, in art-nouveau stijl is exact 100 jaar oud. Bredene krijgt ook een primeur: Vlaams minister Diependaele stelt hier het gloednieuwe schildje voor dat voortaan op alle beschermde monumenten in Vlaanderen zal hangen.

"We hebben in Vlaanderen 11.400 beschermde monumenten, 1.500 dorps- en stadsgezichten, 49 archeologische sites en 600-tal beschermde landschappen. We gaan die allemaal op een gelijke manier zichtbaar maken", vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

"Er zijn een paar tramhuisjes beschermd aan onze kust. Dat van de Haan aan zee en ook Oostende Marie Joséplein. We hadden een mooie renbaan in het interbellum, die vernield is door de Duitse bezetter. Behalve enkele straatnamen, brokstukken van de tribune en het tramhuisje is dit één van de weinig overgebleven getuigen", vult schepen van ruimtelijke ordening van Bredene Kristof Vermeire aan.