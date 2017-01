In Zeebrugge is deze namiddag een transitmigrant neergestoken tijdens een ruzie met andere transitmigranten. Dat bevestigt de lokale politie.

Aan de Sint-Donatuskerk in Zeebrugge was er rond 14u30 een vechtpartij tussen een negental transitmigranten, allemaal mannen. Er werd geduwd en getrokken, en op een bepaald moment haalde één van de betrokkenen uit met een mes. Het slachtoffer kreeg een steek in de bovenarm. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie heeft één verdachte opgepakt.