Transmigrant die 250.000 euro met kraslot won is 29-jarige Algerijn

De Afrikaanse transmigrant die 250.000 euro won met een kraslotje is een 29-jarige Algerijn. Hij vertrok vier maanden geleden uit z’n land.

Hij is toen met de boot naar Spanje gereisd en is daarna te voet naar ons land gestapt. Om het geld van z’n winnend kraslot te krijgen, heeft hij een bankrekening nodig. Hiervoor wordt nog een bank gezocht. Tot zo lang blijft het kraslot in een kluis bij de Brugse politie. Met het geld wil de Algerijn een huis en een auto kopen.

