Transmigrant gedagvaard na agressie tegen security

De havenbeveiliging spotte donderdag rond 7 uur drie transmigranten in een trailer bij P&O. Via een gemaakte scheur in het dak klommen ze opnieuw uit de trailer, waar ze werden opgewacht door de beveiligingsagenten. Het trio besloot echter de benen te nemen. Eén van de havenindringers klom over de poort van de haven, maar werd daar geconfronteerd met een voertuig van de security. Hij wond zich op over het feit dat zijn pet nog in de haven lag. De Libiër stelde zich agressief op, waarbij hij schopte tegen de wagen van de security. Daarna kroop hij over hetzelfde hek opnieuw de haven binnen.

Agressieve Libiër al meermaals in havan aangetroffen

De drie transmigranten konden uiteindelijk gearresteerd worden door de politie. De Libiërs en de Algerijn hadden elkaar leren kennen bij de voedselbedeling aan de kerk van Zeebrugge. Het was hun bedoeling om clandestien in het Verenigd Koninkrijk te geraken. De agressieve verdachte werd in dat kader al meermaals in de haven aangetroffen. Daarom werd hij vrijdag via snelrecht gedagvaard voor het binnendringen van de haven en voor beschadiging van het voertuig. Binnenkort zal hij zich dus voor die feiten voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden.

Druk op haven blijft groot

Volgens het parket blijft de druk op de haven van Zeebrugge groot. "Het is voor veiligheidsdiensten en de scheepvaartpolitie schering en inslag dat transmigranten vanop de haventerreinen moeten worden verwijderd. Het spreekt voor zich dat in geen geval zal worden geduld dat enige agressie uitgaat naar veiligheidspersoneel of politiediensten, die ook in deze covidtijden hun werk moeten doen met alle risico's van dien", aldus procureur Frank Demeester.