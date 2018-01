Transmigrant ontsnapt nipt aan de dood

Een jongeman uit Eritrea had zich deze nacht op een parking in Frankrijk verstopt in een container met metaalafval. Toen de container, die eigenlijk een perscontainer is, in Veurne aankwam, werd meteen begonnen om het schroot samen te persen.

De jonge transmigrant raakte in paniek en kon enkele arbeiders alarmeren door op de wanden van de container te kloppen. Hij werd uit zijn benarde situatie bevrijd en hield er uiteindelijk geen verwondingen aan over.

De man is hij door de lokale politie Spoorkin administratief aangehouden en zijn situatie wordt met de Dienst Vreemdelingenzaken bekeken. "Na afgelopen weekend 10 transmigranten (Irakezen) te hebben aangetroffen in een vrachtwagen met karton, stelt de politie opnieuw vast welke levensbedreigende risico’s transmigranten bereid zijn te nemen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken, " zegt Devid Camerlynck, korpschef van de Politiezone Spoorkin.

Vannacht overleed een transmigrant toen hij op de E40 in Jabbeke vluchtte voor een politiecontrole en werd gegrepen door een auto.