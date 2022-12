Transmigrant sterft in haven Zeebrugge

In Zeebrugge is vanmorgen een transmigrant om het leven gekomen. De man verongelukte bij een poging om aan boord van een schip te geraken. Dat meldt het havenmagazine Flows en is bevestigd door het parket.

Het ongeval gebeurde vanmorgen vroeg. De scheepvaartpolitie kreeg om 8u30 de melding binnen dat er op een P&O-schip een man overleden was, wellicht een transmigrant.

Een wetsarts en het parket gingen onmiddellijk ter plaatse.

Wellicht vastgeklampt

"Volgens de eerste bevindingen gaat het om een nog niet geïdentificeerde man, die in de haven van Zeebrugge was binnengegaan en allicht aan boord van het vaartuig probeerde te geraken toen containers op het vaartuig werden geladen", zegt de woordvoerder van het parket.

"Daar moet hij zich naar alle waarschijnlijk vastgeklampt hebben aan een container, waarbij hij ten val is gekomen. Het ziet ernaar uit dat de man vervolgens met de container of de wielen in aanraking is gekomen. De man was op slag dood", zegt het parket.

Nog geen identiteit

"De man kon voorlopig nog niet worden geïdentificeerd. Via de dienst DVI zullen alle verrichtingen worden uitgevoerd om tot identificatie over te gaan."

"De havenverrichtingen brengen zeer veel gevaren met zich mee", besluit procureur Frank Demeester. "Om die reden wordt er ook vanuit parket en politie streng op toegezien dat mensen uit de haven blijven wanneer zij niet gemachtigd zijn om er aanwezig te zijn."