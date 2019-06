Transmigranten op zeiljacht: 2 mensensmokkelaars aangehouden

De scheepvaartpolitie leidde vrijdagavond een zeiljacht naar de Oostendse haven, nadat het schip motorpech had voor onze kust. Bij onderzoek in de haven bleken er 9 Albanezen aanwezig op het jacht, waardoor het parket concludeerde dat de groep mannen onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. Er werd een strafonderzoek geopend.

Vandaag heeft de onderzoeksrechter dus 2 opvarenden aangehouden die verdacht worden van mensensmokkel. "Het duo maakte misbruik van de kwetsbare toestand van de slachtoffers en bracht de anderen in gevaar", klinkt het. Er zal ook verder onderzocht worden van welke criminele organisatie ze deel uitmaken.

