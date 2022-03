Transmobil verbetert mobiliteit in Westhoek over de grens heen

Daarvoor zet het project een grensoverschrijdend netwerk van ‘mobi-hubs’ op. Hubs zijn plaatsen in dorpen en steden, waar mensen terecht kunnen voor dienstverlening op vlak van mobiliteit. In West-Vlaanderen zijn er 15.

In sommige hubs kan je een fiets ontlenen of met een deelstep de binnenstad verkennen. In andere hubs neem je een taxi naar de dichtstbijzijnde bushalte over de grens. Ieper is één van de ‘mobi-hubs’. Valentijn Seys, mobiliteitsambtenaar Ieper: “In Ieper hebben we deelfietsen aan het station. Wij hebben deelauto’s, zeven stuks. Er is een grotere wagen bij zodat je ook met de wagen naar Frankrijk kan rijden. Er zijn ook deelsteps om in de binnenstad te rijden.” (lees verder onder het kaartje)

Het project Transmobil zorgt ook nog dit jaar voor twee nieuwe grensoverschrijdende busverbindingen, vanuit Poperinge en Ieper. Momenteel steekt maar één lijnbus de grens over, in Adinkerke. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor mobiliteit: “We hebben middelen gekregen voor twee proefprojecten met bussen. Een busverbinding van Ieper naar Armentières, en een tweede van Poperinge naar Hazebroek.”

Op deze website kan je een handige transportkaart downloaden.