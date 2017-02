Transportfederatie vreest voor parkingtekort truckers

Die beslissing gaat vanavond in. Dat gebeurt om te verhinderen dat transmigranten in de vrachtwagens klimmen om in Engeland te geraken. Door de sluiting verdwijnen er 39 nachtelijke parkeerplaatsen. De federatie wijst erop dat rachtwagenchauffeurs zeer strikte regels inzake rij- en rusttijden moeten naleven. Ze moeten dus ook voldoende plaats hebben om die regels te respecteren. Maar vraag is of er nog voldoende capaciteit is langs de autosnelweg om dat te doen.

"Febetra, TLV en UPTR gaan ervan uit dat het niet de bedoeling is dat vrachtwagens van de autosnelweg zullen afrijden om een parkeerplaats te zoeken of op de pechstrook zullen staan", luidt het in een mededeling. "Mocht de capaciteit toch onvoldoende zijn, zullen sommige chauffeurs ook blijven doorrijden op zoek naar een geschikte parking en zo hun rijtijd overschrijden. In elk geval lost de nachtelijke sluiting van parkings het probleem met transitmigranten helemaal niet op. Het is de taak van de overheid om de openbare veiligheid te garanderen en dus ook de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs".