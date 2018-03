Trappist verkocht aan “woekerprijzen”

De Nederlandse supermarktketen Jan Linders heeft vandaag eenmalig Trappist van Westvleteren verkocht aan net geen tien euro per fles, een recordprijs.

De keten had een voorraad van 300 kratten en kon dus 7.200 flesjes verkopen. Aan de poort van Sint-Sixtus kost een fles 3,4 euro en in het café In de Vrede 4 euro.

Het is niet duidelijk hoe de keten aan zo’n grote voorraad kon geraken. Je kunt het bier alleen telefonisch bestellen. En als je langskomt, krijg je maar twee kratten mee. Jan Linders wil niet kwijt hoe het aan zo’n grote vooraard kwam.

Volgens Radio 2 reageren de paters verontwaardigd. Ze willen niet dat hun bier aan zulke woekerprijzen verkocht wordt. En ook zij weten niet hoe Linders aan zo’n grote voorraad kwam.