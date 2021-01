Trappist Westvleteren voortaan ook aan huis geleverd

Dit systeem blijft bestaan, maar daarnaast lanceerden de monniken van de Sint-Sixtusabdij gisteravond een pilootproject waarbij de trappistenbieren ook aan huis kunnen geleverd worden. De verkoop met afhaling aan de poort blijft het belangrijkste distributiekanaal, want maandelijks zal slechts een beperkte hoeveelheid aan huis worden geleverd.

“Ongeveer de helft van ons Belgisch cliënteel woont in West- en Oost-Vlaanderen. De andere klanten uit België moeten vaak van heel wat verder komen om hun bestelling af te halen. Daarom werd binnen een werkgroep van de Abdij al geruime tijd nagedacht over een breder klantenbereik”, aldus broeder Godfried, prior van de Sint-Sixtusabdij.

Enige bron van inkomsten

De verkoop van Trappist Westvleteren is de enige bron van inkomsten van de broeders van de Sint-Sixtusabdij. In het voorjaar van 2020 werden ook de monniken geconfronteerd met de gevolgen van de economische lockdown. Broeder Godfried: “Gedurende twee maanden verkochten wij aan de abdijpoort geen trappistenbier meer omdat enkel nog zeer essentiële verplaatsingen waren toegelaten. Allerlei alternatieven werden overwogen om Trappist Westvleteren tot bij de consument te brengen ingeval er zich opnieuw een algemene lockdown zou voordoen. Dit resulteerde in een aangepast e-commercepilootproject, waarbij wij een deel van onze biervoorraad via een pakjesdienst aan huis zullen laten leveren. Voorlopig bieden wij deze nieuwe service enkel aan naar adressen in België.”

De technische aanpassingen aan de webshop waren niet zo ingewikkeld. Aan de productiekant daarentegen had het project heel wat meer voeten in de aarde omdat zowel het bottel- als nagistingsproces volledig afgestemd zijn op de houten krat. De monniken maakten zich echter vooral zorgen over het breukvrij verzenden van de bieren en het duurzaamheidsaspect. Zou het verantwoord zijn om flessen te verzenden in de iconische Trappist Westvleteren-krat? Er werd namelijk gevreesd dat een groot aantal van de populierenhouten kratten nooit meer zijn weg naar de abdij zou terugvinden.

“Daarom ontwierpen we in samenwerking met VPK een krat en een omdoos uit 100% gerecycleerd karton, die de nodige valtesten doorstonden. Die wegen samen aanzienlijk minder dan een houten krat”, aldus broeder Godfried.

“Dankzij de samenwerking met een pakjesdienst zullen ook heel wat minder kilometers moeten afgelegd worden om ons bier tot bij de consumenten te brengen. Klanten die relatief ver van de abdij wonen, zullen eerder geneigd zijn om voor de dienst met levering aan huis te kiezen. Bovendien wordt verwacht dat het nieuwe systeem ook zal bijdragen tot een nog ruimere en billijkere distributie van onze bieren.”

Crash site vermijden

Omwille van het arbeidsintensieve karakter van de recycleerbare, kartonnen krat zal maar een beperkte hoeveelheid van de bieren aan huis worden geleverd. Het gros van de productie zullen de monniken in houten bakken aan de poort blijven verkopen.

Er werd, net zoals bij alle andere verkoopmomenten van Trappist Westvleteren, voorafgaand geen ruchtbaarheid gegeven aan de start van het pilootproject. Op die manier wilden de monniken vermijden dat de toeloop naar de website te groot zou worden en de online winkel zou crashen. Elke verkoopsessie wordt enkele dagen van tevoren aangekondigd op de website van de brouwerij.