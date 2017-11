In Roeselare heeft een trein vanmiddag een auto aangereden op een overweg. Daardoor was het treinverkeer onderbroken tussen Lichtervelde en Kortrijk. Sinds 13.00 is er weer treinverkeer op een spoor.

De aanrijding gebeurde omstreeks 11.45 uur. De trein van Oostende naar Brussel reed er een auto aan bij de overweg in de Guido Gezellelaan, in Rumbeke bij Roeselare. Aan boord van de trein zaten 80 reizigers. De NMBS legde vervangbussen in. De autobestuurder is uit zijn voertuig bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.