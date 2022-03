Trein sleurt auto op de sporen mee in Anzegem

Zondagmiddag gebeurde er in Anzegem aan de overweg van Sterhoek een aanrijding tussen een auto en een trein.

De trein sleurde een auto die op de sporen terecht kwam kort mee. De vrouw in de wagen zat even gekneld maar kon bevrijd worden door de hulpdiensten. Volgens buurtbewoners werkte de signalisatie aan de overweg.

Op de trein zaten een 100-tal mensen die met vervangbussen werden weggebracht naar hun bestemming. Infrabel en de hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Het voorval zorgde een tijd lang voor hinder op het spoor tussen Oudenaarde en Kortrijk, maar dat is intussen opgelost. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

(beelden volgen)