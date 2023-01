Treinen rijden opnieuw na ongeval in Deerlijk

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is vrijdagavond om 17.45 uur in beide richtingen heropgestart. Dat heeft spoornetbeheerder Infrabel meegedeeld. Het spoorverkeer op de lijn was 's ochtends stilgelegd na een aanrijding in Deerlijk.

Op de overweg aan de Pladijsstraat in Deerlijk vond om 08.10 uur een aanrijding tussen een vrachtwagen en een trein plaats. Daarbij raakte een persoon op de trein gewond. Een vrachtwagenbestuurder had zich vastgereden na een manoeuvre aan de overweg, waarbij hij volgens Infrabel ook het rode licht aan de overweg had genegeerd.

Treinverkeer heropgestart

De vrachtwagen kon in de loop van de namiddag worden weggetakeld. Daarna kon ook de beschadigde trein met een hulptrein worden weggevoerd naar Kortrijk. De ploegen van Infrabel hebben eveneens de nodige herstellingswerken uitgevoerd aan een bovenleidingspaal, de overweginstallatie en aan het spoor. Na de nodige testen en controles, kon het treinverkeer om 17.45 uur worden heropgestart. Er zullen in beide richtingen wel nog gevolgsvertragingen zijn.

Verwittig de hulpdiensten bij incident aan overweg

Infrabel herhaalt zijn oproep om altijd voorzichtig te zijn in de buurt van overwegen. De spoornetbeheerder herinnert ook aan wat je moet doen bij een incident aan een overweg. Eerst breng je jezelf in veiligheid. Vervolgens verwittig je de hulpdiensten om het treinverkeer te kunnen stilleggen. Je geeft de info door van de sticker die op de paal van de overweg plakt. Die procedure is bij het ongeval niet gevolgd, waardoor de trein een aanrijding niet meer kon vermijden.