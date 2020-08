Treinreizigers die wonen of werken aan kust krijgen voorrang

Wie de trein neemt naar de kust omdat hij of zij daar woont of werkt, of er meerdere dagen op vakantie gaat, kan dit weekend voorrang krijgen op dagjestoeristen als de treinen te vol zitten.

Maar in de eerste plaats vraagt spoorwegmaatschappij NMBS om te kijken of er geen alternatieve treinen zijn, zegt woordvoerder Bart Crols vrijdag.

Op aandringen van de kustburgemeesters, na een vechtpartij op het strand van Blankenberge afgelopen weekend, besliste de NMBS dinsdag om minder treinen in te zetten naar de kust. Voor elke kustgemeente werd een maximum aantal treinreizigers bepaald per dag, op maat van elk kuststation.

"We beperken de treinen ook tot een capaciteit van tachtig procent", zegt Crols. "Dat betekent dat niet iedereen op de trein kan. Maar er zijn ook alternatieve treinen, in de eerste plaats tussen de stations van Gent en Brugge. We vragen in de eerste plaats om die alternatieven te nemen. Als iemand daarna alsnog kan aantonen dat hij naar de kust moet omdat hij daar woont of werkt, gaan we daarmee rekening houden."

De NMBS belooft zich ook flexibel op te stellen voor toeristen voor meerdaags verblijf aan de kust. De spoorwegmaatschappij raadt aan om een bewijs mee te nemen, zoals een hotelreservatie. "We gaan niet zelf aan de reizigers vragen of ze de trein nemen voor een daguitstap of niet", zegt Crols. "Maar voor reizigers die zich aanbieden, gaan we ons wel flexibel opstellen, als er geen alternatief is."

Of de NMBS dan verwacht dat de treinen vol zullen zitten, ondanks het wat mindere weer dat verwacht wordt? "We hebben het aanbod aangepast op vraag van de kustburgemeesters. Daartegenover staat een duidelijke ontrading om niet naar de kust te gaan. De twee hangen samen. Wij leverden al inspanningen om ons aan te sluiten bij het vermijden van de drukte", zegt Crols.