TreinTramBus wil meer treinen tussen Kortrijk en Rijsel

Die verjaardag gaat zonder toeters en bellen voorbij, maar de reizigersvereniging TreinTramBus grijpt die wel aan om een herwaardering van deze belangrijke spoorverbinding te vragen, met meer en snellere treinen aan een voordelig tarief.

Vooral de lange stilstanden van de internationale intercitytreinen zijn reizigersvereniging een doorn in het oog. Henk Himpe, voorzitter TreinTramBus-werkgroep West-Vlaanderen: “Wie in Antwerpen, Gent of Waregem de trein naar Rijsel neemt, wordt geconfronteerd met een stilstand van 11 minuten in Kortrijk en nog eens 9 minuten in Moeskroen. Vanuit Waregem zit je zo tot Rijsel maar liefst 58 minuten in de trein, dat is onaanvaardbaar lang. Met de auto ben je veel sneller.”

Tickets

TreinTramBus pleit ervoor om twee treinen per uur te laten rijden tussen Kortrijk en Rijsel: een snelle non-stopverbinding en een stoptrein voor reizigers naar de tussenstations. TreinTramBus vraagt ook dat het dagticket van 8 euro, het zogenaamde Trampolineticket, vlotter verkrijgbaar zou zijn. Nu is dat enkel in de stations van Kortrijk en Moeskroen te koop. De reizigersvereniging wil dat ticket graag verkocht zien worden in alle stations en ook via het internet.