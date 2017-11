TreinTramBus wil snellere treinen naar Rijsel

De verjaardag gaat zonder toeters en bellen voorbij. Reizigersvereniging TreinTramBus grijpt die wel aan om een herwaardering van deze belangrijke spoorverbinding te vragen, met meer en snellere treinen aan een voordelig tarief. De verbinding tussen Kortrijk en de Franse grens werd reeds in 1842 – nauwelijks 12 jaar na het ontstaan van België en 7 jaar nadat in België de eerste trein reed – in gebruik genomen en in 1982 geëlektrificeerd. Dit wijst op het grote belang van deze spoorlijn. Toch krijgt deze verbinding volgens TreinTramBus tegenwoordig niet de aandacht die ze verdient. Zeker de lange stilstanden van deze internationale intercitytreinen zijn reizigersvereniging een doorn in het oog.

Henk Himpe, voorzitter TreinTramBus-werkgroep West-Vlaanderen: “Wie in Antwerpen, Gent of Waregem de trein naar Rijsel neemt, wordt geconfronteerd met een stilstand van 11 minuten in Kortrijk en nog eens 9 minuten in Moeskroen. Vanuit Waregem zit je zo tot Rijsel maar liefst 58 minuten in de trein, dat is onaanvaardbaar lang. Met de auto ben je veel sneller.” TreinTramBus pleit ervoor om twee treinen per uur te laten rijden tussen Kortrijk en Rijsel: een snelle non-stopverbinding en een stoptrein voor reizigers naar de tussenstations. Henk Himpe: “Het zuiden van West-Vlaanderen en de ‘Métropole européenne de Lille’ zijn twee belangrijke economische polen, die veel verkeer met zich meebrengen. Meer en vooral snellere treinverbindingen zijn dan ook dringend nodig.”

TreinTramBus vraagt ook dat het dagticket van 8 euro, het zogenaamde Trampolineticket, vlotter verkrijgbaar zou zijn. Nu is dat enkel in de stations van Kortrijk en Moeskroen te koop. De reizigersvereniging wil dat ticket graag verkocht zien worden in alle stations en ook via het internet. Henk Himpe vergelijkt met andere regio’s: “Doorgaande reizigers moeten nu hun reis in Kortrijk onderbreken of een veel duurder internationaal ticket kopen. Nochtans biedt de NMBS wel in het hele land gunstige tarieven aan naar andere grenssteden zoals Aken en Maastricht. We willen graag hetzelfde systeem voor Rijsel.”