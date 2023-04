Treinverkeer herneemt na noodstop: "Vertragingen nog mogelijk"

Het treinverkeer tussen Kortrijk en Lichtervelde is lange tijd zwaar verstoord geweest. In Rumbeke moest een trein rond de middag een noodstop uitvoeren aan een spoorwegovergang. Vertragingen en afschaffingen tussen Kortrijk en Lichtervelde zijn niet uit te sluiten, zegt de NMBS.

De treinbestuurder zag rond de middag dat een bromfietser de rode lichten en de slagbomen negeerde en toch nog overstak. Uit veiligheid voerde de treinbestuurder een noodstop uit. Niemand raakte gewond.

De noodstop gebeurde aan de overweg van de Sint-Petrus en Paulusstraat en de Mandellaan in Rumbeke. Volgens de politie raakte niemand gewond. Ooggetuigen zagen de bromfietser doorrijden. Hij is voorlopig spoorloos. De politie zocht met een drone de omgeving af. Om zeker te zijn dat er toch geen aanrijding was geweest.

Gevolgen voor treinverkeer

Het incident heeft een zware impact gehad op het treinverkeer. Rond 14u kon het spoorverkeer stilaan weer hernemen tussen Kortrijk en Roeselare en tussen Menen en Kortrijk.

Geen evacuatie

De trein met de passagiers stond lange tijd stil. Een evacuatie was niet nodig. De spoorwegovergang is vrij.