Treinverkeer hervat tussen Brugge en Lichtervelde na bizar incident

Het treinverkeer tussen Brugge en Lichteverlde is terug hervat. Een man was er op de sporen gaan liggen en riep "Hopelijk hebben jullie allen veel vertraging".

Voorlopig is het onduidelijk waarom de man op de sporen ging liggen. De trein had gelukkig niet veel vaart meer en de machinist kon op tijd afremmen. De man kroop uiteindelijk van onder de trein en riep: "zo hopelijk hebben jullie allemaal veel vertraging". De politie is voorlopig nog op zoek naar de man, dat schrijft HLN.

Het treinverkeer tussen Brugge en Lichteverlde was in beide richtingen afgesloten na een incident met een persoon op het perron. De NMBS had vervangbussen voorzien, maar het treinverkeer is ondertussen terug op gang gekomen.