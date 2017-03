Het treinverkeer is maandagochtend onderbroken tussen Brugge en Knokke, Brugge en Blankenberge, en Brugge en Zeebrugge. De NMBS legde vervangbussen in.

"De hinder is te wijten aan het uitlopen van geplande werken", zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. Aanvankelijk werd gehoopt dat om 7 uur het treinverkeer opnieuw mogelijk zou kunnen zijn, maar dat was niet het geval, aldus Baeken. Het werd uiteindelijk 11u30. Reizigers werden doorverwezen naar bussen van De Lijn. Ook konden ze tot in Oostende sporen en dan hun reis verderzetten met de Kusttram.

Op de foto: mensen wachten aan het station van Brugge op vervangbussen.