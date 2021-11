Treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde onderbroken

Ter hoogte van de overweg Eikenstraat in Harelbeke heeft een te hoog geladen vrachtwagen de bovenleiding van beide sporen over een afstand van meer dan 500 meter beschadigd. Technische teams zullen de schade herstellen. De werkzaamheden zullen de rest van dinsdag in beslag nemen, zo vermoedt woordvoerder Frédéric Petit. De NMBS legt vervangbussen in tussen Kortrijk en Oudenaarde en de treinen worden lokaal omgeleid via Deinze richting Gent. Infrabel roept naar aanleiding van het incident (vrachtwagen)bestuurders nogmaals op om altijd de hoogte van hun lading goed te willen controleren. "Dit zijn vermijdbare incidenten die telkens voor veel hinder (voor de reizigers) zorgen en uiteraard ook voor veel schade en de noodzakelijke herstellingswerken", aldus Petit.