Treinverkeer tussen Tielt en Lichtervelde deels hernomen

Het treinverkeer op de spoorlijn was donderdagmiddag om 13.15 uur stilgelegd als gevolg van een bovenleidingsbreuk. Het duurde ongeveer zeven uur voordat er opnieuw één spoor in gebruik kon worden gemaakt. Daar was wel een snelheidsbeperking. Het tweede spoor zal wellicht pas tegen de middag weer worden vrijgegeven want er wordt nog steeds gewerkt aan de bovenleiding van een van de twee sporen. Spoornetbeheerder Infrabel verwacht echter "weinig tot geen hinder" met kleine vertragingen.

Lees ook

http://www.focus-wtv.be/nieuws/verstoord-treinverkeer-west-vlaanderen