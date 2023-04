Treinverkeer tussen Veurne en De Panne hervat

Het treinverkeer tussen de gemeenten Veurne en De Panne is zaterdag rond 13 uur weer volledig hersteld. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Het spoorverkeer op die lijn werd rond 10.45 uur onderbroken omdat er zich vlak bij het station van Koksijde rookontwikkeling voordeed in een elektriciteitsinstallatie, die onder meer stroom levert voor de bovenleiding en andere spoorinfrastructuur. Rond 12.30 uur werd het treinverkeer tussen Lichtervelde en De Panne al hersteld, ongeveer een halfuur later was dat het geval voor het volledige traject. "Waarschijnlijk gaan zich tot 14 à 15 uur wel nog gevolgvertragingen voordoen", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Als gevolg van het incident werd één trein geblokkeerd. Ongeveer vijftig reizigers moesten met bussen geëvacueerd worden, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Ook de elf overwegen tussen Veurne en De Panne werden door het incident een tijd lang gesloten, maar die konden rond 12.40 uur weer geopend worden.