Door een persoonsaanrijding is het treinverkeer tussen Veurne en De Panne momenteel in beide richtingen onderbroken. Dat bevestigt spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal aanhouden.

Het incident deed zich dinsdag kort voor 11 uur voor ter hoogte van de Pannestraat in Veurne. Een trein die even daarvoor vertrokken was in De Panne kwam in de buurt van het station van Koksijde in botsing met een persoon. Op de trein zaten ongeveer een dertigtal reizigers.

Door het ongeval kunnen er momenteel geen treinen rijden tussen De Panne en Veurne. De NMBS zal daarom vervangbussen inleggen op het traject. Het is nog niet duidelijk hoe lang het treinverkeer onderbroken zal blijven