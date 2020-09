Trekpaarden strijden voor kampioenstitel in Torhout

Wat in Aalst en Schriek bij Antwerpen niet mogelijk was, kon dit weekend wel in Torhout: het Vlaams Kampioenschap Belgisch Trekpaard.

Fokkers uit heel Vlaanderen namen het tegen elkaar op met hun beste trekpaarden. Er was geen publiek op het terrein door de coronamaatregelen, maar het kampioenschap werd wel online gestreamd. De Belgische trekpaarden werden ingedeeld in verschillende categorieën: merries, hengsten en veulens volgens de leeftijd. Hoe het ideale trekpaard er moet uitzien en hoe het moet bewegen - een combinatie van kracht en elegantie - staat beschreven en het dier dat het best aan die standaard beantwoordt, wordt kampioen.

Fokken

Het Belgisch trekpaard is een monument. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met het fokken van Belgische trekpaarden bij ons? "Het aantal veulens in Vlaanderen blijft stabiel op een 430 per jaar", zegt Joost Callebert, de voorzitter van de Vlaamse fokkers. "We hebben 700 leden, dus onze vereniging heeft een moeilijk artikel als vrije tijd. Maar er is veel enthousiasme en je ziet veel jeugdige mensen ook vandaag. Dat maakt ons blij. We zijn echt positief over de toekomst".