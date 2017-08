Tremec Zedelgem in volle expansie

Tremec in Zedelgem, het bedrijf dat versnellingsbakken bouwt voor exclusieve sportwagens, is in volle groei.

Omdat Tremec binnenkort twee nieuwe klanten heeft, moet de productie omhoog en wordt er extra personeel aangetrokken. Vooral ingenieurs. Tremec maakt versnellingsbakken voor onder meer Ferrari en McLaren. Het is in Mexicaanse handen en heeft daar ook twee vestigingen en eentje in de Verenigde Staten.

Het bedrijf specialiseert zich in het Dual Clutch Transmissiesysteem of DCT. De jaaromzet van Tremec in Zedelgem bedraagt 50 miljoen euro. Maar tegen 2020 moet dat cijfer verdriedubbelen. Het bedrijf breidt uit, er komen nieuwe producten en ook twee nieuwe klanten. In Zedelgem werken nu zo’n 200 mensen.