Triënnale pakt uit met indrukwekkende projecten

Een drijvende school op het water in het Minnewaterpark, een walvis vlakbij het Jan Van Eyckplein. Het zijn twee projecten waar Brugge mee uitpakt tijdens de Triënnale die start op 5 mei en loopt tot half september

Het kunstenparcours brengt 15 installaties naar Brugge van kunstenaars en architecten van over de hele wereld. Allemaal werkten ze rond het thema ‘Liquid City’, vloeibare stad, of, symbolisch, stad in verandering.

Naast de installaties in de publieke ruimte worden er ook tentoonstellingen georganiseerd in onder andere de Poortersloge en de kerk van het Grootseminarie. Bezoekers kunnen verder genieten van een gevuld randprogramma met lezingen, debatten, rondleidingen, familiewandelingen, en een nieuw URB EGG-café om te verpozen.