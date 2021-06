Triënnale Paradise start volgend weekend in Kortrijk

In het winkelcentrum K in Kortrijk is een Japanse textielkunstenares haar kleurrijke installatie aan het afwerken. Straks mogen kinderen er naar hartenlust in klimmen en springen.

Toshiko Horiuche MacAdam was vandaag aan het werk in K in Kortrijk. De Japanse is 81 en vol energie. Ze past dit werk, dat eerder tentoongesteld werd in Italië, aan voor K in Kortrijk. "Het werkt goed in deze ruimte. Het licht is mooi. Als je het van ver ziet, is het echt mooi. Het is een eye-catcher. Er zijn al veel kinderen komen kijken. Ze komen rond me staan, proberen met me te praten en ze willen er al in. Maar dat kan nog niet. Ze stellen zelfs voor om te helpen."

Exotisch strand met palmbomen

Na het thema Play in 2018 kozen de curatoren deze keer voor Paradise. Ze vroegen kunstenaars hoe zij het paradijs zien. En dit werk past daar wonderwel in. Hilde Teerlinck, curator Paradise Kortrijk 2021: "Als we denken aan Paradise dan denken we aan een exotisch strand, aan palmbomen, aan een zorgeloos en vrij leven. Dit werk van Horiuschi vraagt dat je er in klimt, in springt, even je evenwicht verliest en de hele buitenwereld verliest. Dat is waarschijnlijk een heel paradijselijk gevoel, om alles te leren loslaten. "

In de jaren zestig en zeventig maakt de Japanse niet-functionele driedimensionele textielkunst. Het is pas als kinderen spontaan in haar werk klimmen, dat ze het over een andere boeg gooit en installaties maakt waar kinderen zich kunnen in uitleven. "Hier is er geen competitie. Alles wat kinderen doen, televisie kijken, piano- en balletles volgen, turnen. Alles is competitie. Dat is vreselijk. Ze strijden alsmaar. En ik zeg, vergeet dat, amuseer je. Dat is erg belangrijk."

Paradise loopt van 26 juni tot 24 oktober op verschillende locaties in Kortrijk.